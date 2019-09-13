Роскосмос позвал оштрафованных блогеров на экскурсию

Руководство Роскосмоса пригласило на экскурсию блогеров, которые в субботу, 7 сентября, пытались самовольно проникнуть на одну из территорий госпредприятия. Мужчин задержали и оштрафовали. Позже оказалось, что территория сдана в аренду частникам.

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«Всех пригласили, по дате еще не договорились, сказали в любой будний день на следующей неделе», — рассказал участник и инициатор неудачной вылазки — руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам блогера, ему позвонили из НИЦ РКП после того, как он в интервью российским СМИ выразил желание посетить предприятие легально. Может быть, получилось бы сделать фоторепортаж о ракетно-космической отрасли.

Пустовалов ранее рассказал, что он и его спутники хотели пробраться в камеру для тепловакуумных испытаний корабля «Буран». Территорию мужчины считали заброшенной.

Глава корпорации Дмитрий Рогозин по следам происшествия рассказал, что у нарушителей нашли много занимательного. В частности, у кого-то из них было «интересное» гражданство.