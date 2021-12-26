«Роскосмос» поздравил с запуском самого дорогого в истории телескопа «Джеймса Уэбба»

С запуском космической обсерватории «Джеймс Уэбб» поздравил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. «Джеймс Уэбб» стал самым дорогим в истории телескопом.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа „Джеймс Уэбб“. По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы», — написал Струговец на своей странице в Facebook.

Теперь, как добавил руководитель пресс-службы «Роскосмоса», нужно, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. Там, как отметил Струговец, «Джеймса Уэбба» встретит российская обсерватория «Спектр-РГ».

В субботу, 25 декабря, NASA запустило в космос самый мощный телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов. Предполагается, что преемник «Хаббла» поможет ученым в поиске ответов на вопросы о внеземной жизни и процессах на раннем этапе существования нашей Вселенной. «Джеймс Уэбб» создавался почти 25 лет. Его долгожданный запуск называют настоящим прорывом и возлагают на него большие надежды. Предполагается, что в первый год «Джеймс Уэбб» сможет провести 266 наблюдений. Их общую длительность оценивают в шесть тысяч часов. Исследования смогут проводить ученые из 41 страны.