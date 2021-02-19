Роскосмос поздравил NASA с успешной посадкой Perseveranсе на Марс

Российская госкорпорация «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой марсохода Perseverарсe на Красной планете. Исследовательский аппарат приземлился 18 февраля.

«От лица руководства госкорпорации „Роскосмос“ поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», — опубликовали в Twitter госкорпорации поздравление заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

В четверг, 18 февраля, американский исследовательский аппарат Perseverance совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе и передал первое изображение.

На марсоход возложена миссия — найти на Марсе следы бактериальной жизни. Аппарату предстоит взять образцы грунтовых пород и провести необходимые анализы.

Ранее немецкие ученые из Бременского университета нашли бактерии, которые могут жить на Марсе. Это открытие позволит создать системы жизнеобеспечения для работы людей на планете.