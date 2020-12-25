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    25 декабря 2020, 08:16

    Роскосмос потребовал от производителя «Союзов» почти 5 млрд рублей

    Андрей Иванов

    Роскосмос подала иск к самарскому АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“». Госкорпорация хочет взыскать с предприятия более 4,7 миллиарда рублей. Иск зарегистрировал арбитражный суд Москвы.
    Роскосмос потребовал от производителя «Союзов» почти 5 млрд рублей

    В карточке на сайте суда нет информации о сути претензии Роскосмоса. Иск поступил в четверг, 24 декабря. К рассмотрению его пока не приняли. «Прогресс» производит ракеты-носители «Союз» и разрабатывает перспективные носители «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелую ракету.

    На этой неделе Минторг США включил самарское предприятие в санкционный список из 45 российский и 58 китайских компаний, организаций и ведомств. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ограничения незаконными и потребовал их отменить. Он уверен, что это решение навредит российско-американскому сотрудничеству в космосе.

    «Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это „недоразумение“», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

    Помимо «Прогресса», под ограничения попали Объединенная авиастроительная корпорация, «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев» и другие предприятия.