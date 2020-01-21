Роскосмос потратит четверть миллиарда рублей на поиск похищенных на Восточном денег

Для проверки достоверности всех смет по завершению строительства на Восточном госкорпорации необходимо 254,7 миллиона рублей. Все экспертизы, которые проведут специалисты «Ипромашпрома», планируют завершить к июлю 2020 года.

В конце 2019 года стало известно, что СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на Восточном. Также следователи уже направили в суд более 40 уголовных дел о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями во время строительства первой очереди космодрома.

За решеткой по делам о махинациях на Восточном оказались несколько десятков людей. Некоторые из них получили серьезные сроки — до 11 лет лишения свободы. Строительство космодрома взял под свой личный контроль гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. чтобы пресечь разгул коррупции на стратегическом проекте.