Роскосмос попросил Белоруссию выбрать будущую космонавтку

Роскосмос попросил Белоруссию выбрать кандидатку на полет в качестве первого белорусского космонавта. Инициатива исходит от главы ведомства Дмитрия Рогозина, передал «Интерфакс».

По его словам, полет состоится в 2023–2024 годах. Первые кандидатуры будут направлены в Центр подготовки в первой половине 2022 года.

Владимир Путин в ноябре заявил, что ЦП готов отправить космонавта и включить его в экипаж МКС. Инициатива при этом исходит от Минска, и нужно согласовать несложные детали. В Роскосмосе сообщили, что в ближайшее время обсудят с Академией наук Белоруссии организационные и технические детали по подготовке белорусского космонавта для полета на МКС.

Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Скрипочка 1 декабря завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Теперь он будет работать на «земной» должности в ЦП.

Олег Скрипочка поступил в отряд космонавтов в 1997 году. За это время он успел три раза слетать и выйти в открытый космос. Общая продолжительность его полетов составила 536 суток.