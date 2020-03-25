Роскосмос покажет все города воинской славы с высоты спутника

Роскосмос опубликует снимки городов воинской славы, сделанные со спутников. Всего будет показано 45 городов с высоты орбитального полета.

«Сегодня, 25 марта 2020 года, госкорпорация „Роскосмос“ начинает уникальный проект, своеобразный 45-дневный отсчет. Каждый день он будет приближать нас к великой дате, чтимой всеми жителями нашей Родины, — юбилею Великой Победы», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Спутниковые снимки городов воинской славы сделала российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли.

Первым из 45 городов Роскосмос опубликовал снимок Белгорода. Фото сделано спутником КА «Канопус-В».

Источник фото: Роскосмос

В Роскосмосе напомнили и о другой акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы, — «Бессмертный полк на МКС». Чтобы принять в ней участие, нужно направить в компанию информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографию в личном сообщении сообществу «Роскосмос» во «ВКонтакте». Эти данные передадут на МКС в апреле.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны пообещали устроить самый массовый парад и показать уникальную технику.