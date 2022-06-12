Роскосмос показал в День России фото главных природных достопримечательностей страны с орбиты
Роскосмос опубликовал фотографии 10 природных достопримечательностей РФ из космоса
Роскосмос специально ко Дню России, 12 июня, показал фотографии 10 главных природных достопримечательностей страны, сделанных при помощи спутников дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и «Рекурс-П». Снимки опубликованы в Telegram-канале ведомства.
В публикации представлены снимки Куршской косы, Байкала, «Ленских столбов», плато Путорана, вулканов Камчатки, Эльбруса, острова Врангеля, Кунгурской ледяной пещеры, Мультинских озер и Оймякона.
«Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма», — заявили в Роскосмосе.
Ведомство отметило, что богатство России заключается в природных достопримечательностях, не перестающих поражать красотой и разнообразием.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, в котором он прочитал стихотворение из фильма «Брат 2».