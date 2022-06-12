Роскосмос показал в День России фото главных природных достопримечательностей страны с орбиты

Роскосмос специально ко Дню России, 12 июня, показал фотографии 10 главных природных достопримечательностей страны, сделанных при помощи спутников дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и «Рекурс-П». Снимки опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В публикации представлены снимки Куршской косы, Байкала, «Ленских столбов», плато Путорана, вулканов Камчатки, Эльбруса, острова Врангеля, Кунгурской ледяной пещеры, Мультинских озер и Оймякона.

«Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма», — заявили в Роскосмосе.

Ведомство отметило, что богатство России заключается в природных достопримечательностях, не перестающих поражать красотой и разнообразием.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, в котором он прочитал стихотворение из фильма «Брат 2».