Роскосмос показал кадры солнечного затмения с орбиты

Затмение Солнца, которое произошло 10 июня, впервые за 50 лет можно было наблюдать в России. Как оно выглядело с орбиты, показал Роскосмос.

Лучше всего затмение было видно над Якутией и Чукоткой, уточнило ведомство в Twitter. Из космоса процесс сняли российские спутники «Метеор М» и «Арктика М».

Началось затмение в Северной Америке, а закончилось на Дальнем Востоке. Пик пришелся на 13:40 по московскому времени. Эта фаза лучше всего была видна в Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе.

В прямом эфире показывал затмение Московский планетарий. Трансляцию запустили в 13:00, она длилась около полутора часов.

Желающих понаблюдать за явлением заранее предупреждали о необходимости защиты для глаз. Без нее можно получить ожог сетчатки. Самый простой вариант — надеть солнцезащитные очки, причем хорошего качества и с защитой не менее 400 единиц. Можно использовать и специальные очковые стекла.

В Москве и Санкт-Петербурге пасмурная погода помешала насладиться затмением, однако в Северной столице его все же увидели и даже сумели сфотографировать.