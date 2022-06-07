Роскосмос передаст Донбассу головной обтекатель c флагами ДНР и ЛНР

Российская госкорпорация «Роскосмос» передаст руководству ЛНР и ДНР фрагменты головного обтекателя ракеты «Союз 2.1а», пуск которой посвятили Донбассу. Фрагменты обтекателя нашли и эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), входящего в Роскосмос.

«На территории районов падения обнаружены фрагменты головного обтекателя ракеты-носителя „Союз 2.1а“ под именем „Донбасс“, которая стартовала с космодрома Байконур 3 июня. На головном обтекателе ракеты сохранилась памятная символика — флаги Донецкой и Луганской народных республик, а также лозунг „Россия своих не бросает!“», — сказано в сообщении на сайте ЦЭНКИ.

Представители центра отметили, что сброс створок головного обтекателя случился через 183 секунды после пуска. При спуске происходит частичное разрушение конструкции обтекателя на фрагменты под воздействием ветрового напора. После их падения на землю специалисты филиала НИИ стартовых комплексов имени Бармина и НПО машиностроения в заранее определенном районе приступили к поискам.

«Сейчас фрагмент с официальной символикой демонтирован из головного обтекателя ракеты „Союз 2.1а“. В ближайшее время его доставят в госкорпорацию „Роскосмос“ для передачи руководству Донецкой и Луганской народных республик», — добавили в организации.

Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» 3 июня. Он пристыковался к МКС в этот же день.

Пуск ракеты «Союз 2.1а» с «Прогрессом МС-20» посвятили Донецкой и Луганской народным республикам. На второй ступени ракеты-носителя сделали надпись «Донбасс», на головном обтекателе — нарисовали флаги республик и написали лозунг «Россия своих не бросает!».