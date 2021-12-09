Роскосмос озвучил стоимость посещения космодрома Восточный

Посещение космодрома Восточный для взрослых россиян будет стоить не более 10 тысяч рублей. Такую сумму назвала пресс-служба Роскосмоса.

Как заявили в госкорпорации, взрослым за оформление услуг для посещения космодрома придется заплатить менее 10 тысяч рублей. Для детей стоимость будет ниже пяти тысяч рублей, написал РБК.

В Роскосмосе уточнили, что в пусковой период оформление и обработка заявки на получение разрешения для посещения объектов Восточного будет стоить 2860 рублей. За экскурсию и разрешение на съемку нужно будет отдать 2,6 тысячи рублей. Услуги гида обойдутся в 1560 рублей, а желающим понаблюдать за пуском придется доплатить 2250 рублей.

Групповое посещение космодрома обойдется в 674 110 рублей. В эту стоимость входит полноценная туристическая программа для 100 человек, а также транспортное обслуживание.

Ранее с ценами на посещение Восточного пообещал разобраться президент Владимир Путин. Во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи лидеру страны рассказали, что оформление бумаг и получение разрешения на посещение космодрома стоят около 100 тысяч рублей.