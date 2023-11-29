Общество 29 ноября 2023, 17:30 Роскосмос опубликовал снимок дрейфующего айсберга А23а, отколовшегося от берегов Антарктиды

Читать 360tv в

Представители госкорпорации «Роскосмос» опубликовали спутниковое фото дрейфующего в море Уэдделла айсберга А23а. Он откололся от берегов Антарктиды в 1986 году, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Более 30 лет он находился на мели и весной начал активно дрейфовать в сторону кромки льда. Специалисты предполагают, что айсберг не выдержит путешествия по открытым водам и расколется на мелкие куски.

Реклама

При этом ученые не исключают, что огромный А23а годами будет дрейфовать по кругу в системе Уэдделла.