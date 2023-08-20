Общество 20 августа 2023, 08:58 Роскосмос опубликовал фото ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» на Байконуре Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» установили на стартовый стол Пресс-служба Роскосмоса

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Специалисты Роскосмоса установили ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» на стартовый стол космодрома Байконур. Подготовка к запуску продолжилась. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

«После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску», — указали в Telegram-канале госкорпорации.

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Там же опубликовали фото вывоза «Союза-2.1а». На ракету нанесены изображения, посвященные 300-летию Екатеринбурга и 100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина.

Старт«Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-24» запланировали на 23 августа в 04:08.

Ранее Роскосмос поделился первыми результатами работы приборов на аппарате «Луна-25». Автоматическая станция находилась на орбите вокруг естественного спутника Земли.