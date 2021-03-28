Роскосмос опроверг отставку Рогозина

Информация о возможном уходе Дмитрия Рогозина с должности гендиректора Роскосмоса не соответствует действительности. Об этом рассказал изданию «Подъем» пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

Руководство Роскосмоса сейчас готовится к планируемому пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Ю. А. Гагарин» с Байконура.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — заявил он.

О планируемой в ближайшее время отставке Рогозина ранее сообщил Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на собственный источник. По его данным, на место гендиректора якобы рассматривается один из заместителей министра обороны России.

Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая 2018 года.

Ранее Роскосмос запустил на своем сайте раздел «Поехали» к 60-летию первого полета Гагарина. Он посвящен биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полету в космос. День космонавтики отмечается в России 12 апреля.