Роскосмос обеспокоила ситуация с разрисованным «Бураном»

Пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко обсудил с «Газетой.ru» появление граффити на недостроенном космическом корабле «Буран».

По данным издания, неизвестным художникам удалось проникнуть в монтажно-заправочный комплекс космодрома «Байконур» и изрисовать баллончиками недостроенный космический челнок «Буран». Они оставили несколько надписей на фюзеляже корабля: «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле», «Добро», «Юра, мы приехали».

«Мы обеспокоены этой ситуацией и приложим максимум усилий, чтобы эти объекты оказались в достойном месте, например, в одном из музеев космонавтики», — прокомментировал Устименко.