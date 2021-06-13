Роскосмос не подтвердил увольнение последнего космонавта из-за критики съемок фильма на МКС

Роскосмос отрицает, что уволил последнего космонавта из руководства Сергея Крикалева из-за критики съемок фильма на МКС. Об этом заявил пресс-секретарь корпорации Владимир Устименко, сообщило издание «Подъем».

По его словам, это обычные кадровые перестановки. При этом Крикалев ранее утверждал, что остался без должности исполнительного директора Роскосмоса именно после своих высказываний.

«Это мнение Сергея Крикалева Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевелся, и он работает в „Роскосмосе“. Что СМИ пишут, это их дело. Все, что мы хотели сказать, мы сказали, и этого достаточно», — пояснил Устименко.

Отрасль должна дальше работать, заметил он. Поэтому перестановки бывают везде и всегда, в любой организации, добавил пресс-секретарь корпорации.

Сергея Крикалева сняли с должности 11 июня и перевели в ранг советника при главе ГК Дмитрии Рогозине. Согласно официальной информации, которую сообщили «Московскому комсомольцу» в Роскосмосе, космонавта уволили в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции.

Крикалев был единственным космонавтом в руководстве Роскосмоса. Он рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе, удостоен званий Герой Советского Союза и Герой России.

Новым исполнительным директором пилотируемых программ Роскосмоса назначен Александр Блошенко.

Съемки фильма «Вызов» предварительно стартуют в октябре.