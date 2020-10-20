Роскосмос назвал размер трещины на МКС

Роскосмос назвал размер трещины, через которую с МКС выходит воздух. Она составляет четыре сантиметра, цитирует его ТАСС.

При этом, уточняют в Роскосмосе, никакой угрозы четырехсантиметровая пробоина не несет для космонавтов. Работы на Международной космической станции ведутся в штатном режиме.

Первые новости о появившейся трещине на МКС появились в августе. Тогда российско-американский экипаж начал искать утечку воздуха. Обнаружить ее удалось при помощи чайного пакетика — причем только 15 октября.

Пробоину временно устранили при помощи подручных средств — поролона и клейкой ленты. Как объяснили «360» космонавты, хоть это и выглядит забавно для обывателя, но на самом деле является нормой, ведь на борту МКС нет сварочных аппаратов.

Окончательно ликвидировать утечку воздуха в промежуточной камере МКС планируют 22 октября. Это произойдет после посадки «Союза МС-16».