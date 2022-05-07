Роскосмос изменил логотип на Красную Звезду в поддержку ВС России и память о жертвах ВОВ

Роскосмос объявил о временной смене логотипа на Красную Звезду — в память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь достижений СССР в космосе и в поддержку Вооруженных сил России. Ракетная отрасль «была, есть и будет с народом и армией, сказано в сообщении.

«В переломный момент истории, когда Россия находится в условиях необъявленной войны, развязанной коллективным Западом, когда страна противостоит невиданному давлению экономических санкций, народ подвергается настоящей националистической травле, а российская армия проводит спецоперацию по денацификации Украины, Роскосмос не может оставаться в стороне», — подчеркнули в корпорации.

Роскосмос напомнил, что половина его продукции выпускается в рамках гособоронзаказа.

В годы войны все победы СССР проходили под Красным Знаменем и Красной Звездой, с этими символами удалось победить нацизм в Европе, а потом и открыть дорогу в космос, напомнили в корпорации. В частности, «под лучами красной пятиконечной звезды» страна запустила первый спутник, отправила в космос Юрия Гагарина.

«Сегодня Красная Звезда — это символ не только идеологических, но и структурных изменений. Сегодня госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства, немалую роль в которой играет спутниковая группировка, обеспечивающая связь, навигацию, разведку, получение метеоданных и другой информации для Вооруженных сил и развития экономики страны», — отчитался Роскосмос.