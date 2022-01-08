Роскосмос доставил 30 студентов и курсантов в Москву из Байконура

Самолет «Роскосмоса» доставил из Байконура в Москву студентов и курсантов, которые были в городе на новогодних праздниках. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

«Авиаотряд „Роскосмоса“ доставил в Москву из города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, проводивших дома на Байконуре новогодние каникулы», — сказано в заявлении.

В терминал «Внуково-космос», как указано в сообщении, доставлены курсанты Военно-космической академии имени Можайского, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного, Ярославского высшего военного училища ПВО, Высшего военного авиационного училища (Краснодар), студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, университета «Синергия», Оренбургского госуниверситета, а также курсанты Военно-учебного научного центра.

Ситуация в городе Байконур, где находится арендуемый у Казахстана российский космодром, спокойная и не вызывает опасений на фоне протестов в республике. Об этом «360» рассказал президент Ассоциации содействия космонавтике «Байконур-Чебоксары» и ветеран космодрома Валериан Тихонов. Все меры по восстановлению безопасности Байконура были приняты еще в 90-е годы, отметил Тихонов, однако потом все восстановилось.