Роскосмос будет помогать развивающимся космическим державам в пилотируемой космонавтике

Роскосмос подтвердил, что готов оказывать помощь восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Такое заявление сделал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос подтверждает готовность помогать восходящим космическим державам в пилотируемой космонавтике. Такая поддержка избавит вас от неприемлемых рисков и катастроф при выведении пилотируемых кораблей в космос», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Он посчитал смешным заявление Европейского космического агентства (ЕКА) о том, что оно может заменить Россию и помочь Индии запустить пилотируемую программу. По его словам, у ЕС нет средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство и пилотируемых кораблей.

«Они в этом деле понимают, как сантехник в пианино, но изображают маэстро», — сказал Рогозин.

Также, по его словам, представители ЕКА пытаются убедить некоторых партнеров Роскосмоса не сотрудничать с российской госкорпорацией.