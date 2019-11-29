«Росконтроль» выяснил, какое мясо индейки безопасно
Исследование пяти брендов провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.
Эксперты проверили филе индейки, которые выпускают «ВкусВилл», «Пава Пава», «Индис», «Краснобор» и «Индилайт».
Выяснилось, что продукция «ВкусВилл», «Индилайт», «Индис» и «Пава Пава» не соответствует требованиям безопасности.
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Оказалось, что в мясе «Пава Пава» и «ВкусВилл» присутствуют бактерии сальмонеллы. «Индилайт» и «Индис» специалисты включили в черный список, поскольку у продукции этих производителей была превышена норма уровня мезофильной микрофлоры.
Образец бренда «Краснобор» сочли безопасным. Однако филе все же занесли в список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести.
В «Росконтроле» заметили, что продукция всех брендов ранее уже проходила проверку. В 2018 году качественным признали только образец «Индилайт».