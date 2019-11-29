«Росконтроль» выяснил, какое мясо индейки безопасно

Филе бедра индейки исследовали по 70 параметрам качества и безопасности. У все продукции нашли замечания, а некоторые образцы попали в черный список.

Исследование пяти брендов провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.

Эксперты проверили филе индейки, которые выпускают «ВкусВилл», «Пава Пава», «Индис», «Краснобор» и «Индилайт».

Выяснилось, что продукция «ВкусВилл», «Индилайт», «Индис» и «Пава Пава» не соответствует требованиям безопасности.

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Оказалось, что в мясе «Пава Пава» и «ВкусВилл» присутствуют бактерии сальмонеллы. «Индилайт» и «Индис» специалисты включили в черный список, поскольку у продукции этих производителей была превышена норма уровня мезофильной микрофлоры.

Образец бренда «Краснобор» сочли безопасным. Однако филе все же занесли в список товаров с замечаниями из-за сомнительной свежести.

В «Росконтроле» заметили, что продукция всех брендов ранее уже проходила проверку. В 2018 году качественным признали только образец «Индилайт».