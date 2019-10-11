  • Росконтроль выяснил, какие яйца самые большие и свежие

    11 октября 2019, 09:43

    Александра Ломейко

    Специалисты проверили куриные яйца популярных в России брендов. Вредных веществ в них не нашли, а размеры признали соответствующими нормам. Исследование яиц категории С1 провел Росконтроль. Его результаты опубликованы на сайте ведомства.
    Росконтроль выяснил, какие яйца самые большие и свежие

    Для проверки отобрали продукцию пяти торговых марок — «Вараксино», «Волжское утро», «Лето», «Новая марка» и «Окское». В ходе испытания ее оценивали более чем по 30 параметрам качества и безопасности.

    В образцах не обнаружили антибиотиков и других антимикробных и антипаразитарных веществ. Микробиологические показатели безопасности яиц тоже оказались в норме.

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    Стандартная масса яиц категории С1 варьируется в пределах 55-64,9 грамма. Отобранные на проверку экземпляры соответствовали этим рамкам. Самые крупные, как показало исследование, — у бренда «Новая марка».

    Самым свежим признали яйца бренда «Окское». Вкус и запах у всех образцов были в порядке, однако у двух из них — «Волжского утра» и «Лето» — белок оказался недостаточно плотным.

    Несмотря на это, яйца марки «Волжское утро» содержат больше всего полиненасыщенных кислот омега-3. Благодаря им яйца и полезны.

    Росконтроль рекомендовал все принявшие участие в исследовании яйца к покупке.