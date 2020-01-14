Росконтроль выбрал лучший питьевой йогурт со вкусом персика

Эксперты исследовали продукцию брендов «Вкуснотеево», «ЭкоНива», «Арсеньевская ферма», «Агуша», «ФрутоНяня», «Эковакино» и «Слобода». Два производителя из семи не прошли проверку. Специалисты посоветовали не употреблять их йогурты в пищу.

В товаре компании «ЭкоНива» нашли бактерии группы кишечной палочки, а «Арсеньевская ферма» превысила безопасное содержание дрожжей. На этикетке обоих продуктов указано соблюдение ГОСТа.

«За нарушение требований безопасности йогурты „ЭкоНива“ и „Арсеньевская ферма“ добавлены в черный список Росконтроля», — заявил Росконтроль.

Производители «Агуша» и «ФрутоНяня» заявляют, что их йогурты подходят для детского питания. Тем не менее исследователи отметили мучнистый вкус продукции. Подобный ему обнаружили и в йогурте «Асеньевской фермы». В товаре марки «Эковакино» подчеркнули привкус окисленного жира.

«Образцы „Слобода“, „Вкуснотеево“, „Агуша“ и „Фрутоняня“ могут быть рекомендованы к покупке», — уточнили специалисты.

Ранее Росконтроль провел исследование и выявил лучший плавленный сыр.