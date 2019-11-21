«Росконтроль» выбрал лучшие стиральные машины

Специалисты проверили стиральные машины шириной 50-60 сантиметров. Их оценили по качеству стирки хлопка, уровню производимого шума, эффективности отжима, имеющимся возможностям и удобству.

Исследование аппаратов шести брендов — LG, Indesit, Electrolux, Samsung, Korting и Atlant — провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.

Лучше всего изделия из хлопка отстирываются в машинке Samsung. У нее оказалось больше всего баллов при стирке при температуре в пределах 40-60 градусов. Дальше следует Electrolux, а за ней — Korting и Atlant. Причем последняя не справилась со стиркой при температуре в 40 градусов.

В организации заметили, что у всех участников исследования довольно широкий набор опций. В том числе машинки «умеют» стирать хлопок при температуре до 95 градусов, обладают функцией отложенного старта и способны работать по короткой программе. Дополнительные возможности — еще одно полоскание или звуковые оповещения — есть не у всех.

Наиболее удобными эксперты признали стиральные машины, произведенные Samsung и Electrolux. К Indesit и Korting у специалистов возникли вопросы к дисплею — он показался не таким удобным, как у продукции остальных марок.

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По уровню акустического комфорта лучшими признали модели Indesit и Samsung — они наименее шумные. У LG сливной насос работает слишком шумно.

Эффективность отжима выше всего у LG и Samsung, а показатели Indesit и Atlant в этом плане самые плохие.

После исследования лучшими стиральными машинами, чья ширина колеблется в пределах 50-60 сантиметров, признали LG и Samsung. Второе место досталось Electrolux, а третье — Korting.

Бытовую технику марки Atlant внесли в список товаров, к которым есть замечания. Причиной этому стало низкое качество стирки хлопка в 60-градусной воде.