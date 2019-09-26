Росконтроль проверил сыр маасдам на качество

Специалисты проверили сыры марок Laime, «Лакомо», Schonfeld, «Золото Европы», Cheezzi и «МАГНИТ/Брасовские сыры». Продукцию оценили по 80 параметрам, включая уровень консервантов, количество кальция, наличие опасных жиров.

Согласно результатам проверки, лучшим стал сыр производителя Cheezzi. Еще четыре марки эксперты рекомендовали к покупке, но к образцам есть небольшие замечания.

Росконтроль нашел большое количество нитратов и дрожжей в маасдаме от «МАГНИТ/Брасовские сыры». Эти вещества могут вызывать нарушения вкуса, запаха и внешнего вида продукта. Аналогичная ситуация с сырами бренда Laime. Маасдам от «Лакомо» оказался чуть-чуть кисловатым. Производители «Золото Европы» не указали на этикетке консервант нитрат.