Росконтроль проверил лимоны в известных супермаркетах

Для исследования отобрали лимоны из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Верный», Globus и SPAR. Самые дешевые лимоны (по 349 рублей за килограмм) нашли в «Ашане», самые дорогие (по 628 рублей) — в «Азбуке вкуса». Больше всего витамина С в лимонах из «Ашана» — 35 мг витамина С на 100 г. Лишь эти лимоны выращены Узбекистане, остальные — в Турции.

Специалисты Росконтроля установили, что далеко не все магазины следят за качеством товара на прилавках. Так, высшему сорту по цвету, размеру и другим показателям соответствовали только лимоны из «Перекрестка». Цитрусовые первого сорта нашли в «Азбуке вкуса», «Ашане» и Globus. В остальных супермаркетах лимоны были в большинстве подмороженные и загнившие.

По итогам проверки, лимоны из магазинов «Верный», SPAR и «Пятерочка» попали в список товаров с замечаниями. Цитрусовые из остальных магазинов рекомендовали к покупке.