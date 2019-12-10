«Росконтроль» проверил креветки пяти марок

По данным издания, для исследования были взяты образцы разных размеров таких брендов, как «Бухта изобилия», Polar, Agama, Fish&More и Borealis.

Выяснилось, что некоторые из перечисленных производителей не честно обозначают размерный ряд и продают меньше указанного веса. В первом случае речь идет о «Бухте изобилия» и Fish&More, во втором — обо все той же «Бухте изобилия» и Agama.

Кроме того, обнаружилось, что в Fish&More, Borealis и «Бухте изобилия» концентрация мышьяка превышает норму в четыре раза. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что наиболее качественными оказались креветки от Polar и Agama.