Росконтроль проверил конфеты-батончики российских брендов

Специалисты проверили продукцию брендов Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща». В исследовании учитывалось более ста параметров. Например, соответствие заявленному составу, наличие модифицированных жиров и токсичных соединений.

Выяснилось, что во всех анализируемых конфетах содержание транс-изомеров жирных кислот превысило регламент. Меньше всего трансжиров присутствует в самых дешевых батончиках. Они стоят 65 рублей. Наибольшее — в конфетах Confashion за 250 рублей.

Продукция марок «Ваш выбор / Родные напевы» и «Ореховая роща» превысили показатель свежести. Конфеты «Кондитерской фабрики Пермская» оказались на верхней границе допустимого.

«Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща» нарушили требования микробиологической безопасности. Батончики «Ореховой рощи» содержат в 70 раз больше плесени, чем допускается. Эти марки добавили в «черный список».

Замечания получили Confashion и «Рот Фронт».