Росконтроль проверил кильки в томате

Специалисты проанализировали продукцию брендов «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок» и «5 морей». По оценкам экспертов, количество токсичных элементов в кильке оказалось значительно ниже максимально допустимых значений, поэтому все марки безопасны.

Содержание белка во всех образцах превышает число, указанное на этикетке, а жира оказалось меньше.

Росконтроль отметил, что килька «Вкусные консервы» и «5 морей» — разваренная, а «Совок» — сухая. В марках «Вкусные консервы» и «Ультрамарин» могут попадаться поломанные и слипшиеся тушки рыб.

Несмотря на небольшие недочеты, специалисты рекомендовали все образцы к покупке. Наиболее высокий бал присвоили кильке бренда «Совок», а наиболее низкий — «Вкусным консервам».