«Росконтроль» проверил бородинский хлеб

Качественный бородинский хлеб должен быть умеренно влажным и соответствовать ГОСТу. Специалисты «Росконтроля» проверили шесть марок такого вида хлеба и рассказали, какому производителю стоит доверять.

Для исследования приобрели бородинский хлеб таких торговых марок, как «Черемушки», «Хлебный дом», «Коломенское», «22 Хлебозавод», «Маркет Перекресток» и Billa. Все образцы продукции успешно прошли проверку на безопасность. Также все шесть производителей хлеба соблюдают требования ГОСТа, не используют улучшители муки и консерванты.

«Пестициды (точнее, один пестицид —пиримифос-метил) обнаружились лишь в образце „Маркет Перекресток“, его содержание настолько мало, что не может вредить здоровью», — отметили в «Росконтроле».

Кроме того, представленные бренды прошли проверку на влажность мякиша, которая должна составлять не более 46%. Однако пищевая ценность некоторых образцов не совпадает с информацией на этикетке. Например, хлеб «22 Хлебзавода» содержит меньше белка, а остальные марки содержат немного меньше жира.

«По результатам экспертизы, все образцы могут быть рекомендованы к покупке. Они безопасны по исследованным показателям и обладают благоприятными органолептическими свойствами», — заключили эксперты.

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