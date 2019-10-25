«Росконтроль» признал качественной всю гречку в России

«Росконтроль» провел исследование нескольких сортов гречки, представленных в российских магазинах. По результатам тестирования выяснилось, что для длительного хранения непригоден только один образец.

В лабораторию «Росконтроля» отправили образцы гречневой крупы в пакетиках для варки разных производителей. Это «Агро-Альянс», Makfa, «Увелка», «Алтайская сказка» и Prosto.

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Большинство образцов оказались соответствующими самым строгим требованиям. В частности, они не содержат токсичных элементов, микотоксинов, остаточных количеств пестицидов.

Пробы соответствуют требованиям ГОСТ Р 55290-2012 к высшему сорту по физико-химическим и органолептическим показателям. Кислотное число жира у всех образцов соответствует норме свежести.

Сомнения у экспертов вызвала крупа только одного производителя — «Увелка». Но и то лишь потому, что этот образец имеет органолептические свойства, характерные для пропаренной крупы. Это значит, что для длительного хранения та гречка не подходит, но в остальном и этот образец соответствует самым строгим требованиям к качеству и безопасности.