    23 декабря 2019, 11:03

    Росконтроль оценил торты «Прага» отечественных производителей

    Ольга Ситникова

    Росконтроль изучил шесть образцов торта «Прага» и оценил продукцию компаний «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», «У Палыча», Mirel и «Господарь». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

    Тест на безопасность провалил «Добрынинский», «Клер Дэлис» и АМА. В торте последнего производителя эксперты нашли золотистый стафилококк.

    «Наличие золотистого стафилококка — показатель несоблюдения требований личной гигиены персоналом или несоответствия используемого сырья (в частности, молокосодержащего) требованиям безопасности», — пояснила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Анна Плахотник.

    По ее словам, такая бактерия может возникнуть из-за заболевшего человека или бессимптомного носителя. Плахотник напомнила, что производителям необходимо ежедневно осматривать работников.

    Продукт «У Палыча» отвечает требованиям безопасности. В нем обнаружили благоприятные органолептические свойства. Специалисты не нашли в торте этого производителя подсластители и консерванты.

    Выяснилось, что бред «Господарь» выпек слои и отделочный полуфабрикат недостаточно ровными и неравномерно распределил глазурь. Тем не менее, торт не нарушает требования безопасности.

    В продукции компании Mirel обнаружили отсутствие аромата и вкуса коньяка, который указан на маркировке. Однако требования безопасности торт не нарушил.

    По результатам исследования Росконтроль внес в черный список торты «Прага» компаний «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», а бренды «У Палыча», Mirel и «Господарь» рекомендовал к покупке.