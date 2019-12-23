Росконтроль оценил торты «Прага» отечественных производителей

Тест на безопасность провалил «Добрынинский», «Клер Дэлис» и АМА. В торте последнего производителя эксперты нашли золотистый стафилококк.

«Наличие золотистого стафилококка — показатель несоблюдения требований личной гигиены персоналом или несоответствия используемого сырья (в частности, молокосодержащего) требованиям безопасности», — пояснила ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Анна Плахотник.

По ее словам, такая бактерия может возникнуть из-за заболевшего человека или бессимптомного носителя. Плахотник напомнила, что производителям необходимо ежедневно осматривать работников.

Продукт «У Палыча» отвечает требованиям безопасности. В нем обнаружили благоприятные органолептические свойства. Специалисты не нашли в торте этого производителя подсластители и консерванты.

Выяснилось, что бред «Господарь» выпек слои и отделочный полуфабрикат недостаточно ровными и неравномерно распределил глазурь. Тем не менее, торт не нарушает требования безопасности.

В продукции компании Mirel обнаружили отсутствие аромата и вкуса коньяка, который указан на маркировке. Однако требования безопасности торт не нарушил.

По результатам исследования Росконтроль внес в черный список торты «Прага» компаний «Добрынинский», AMA, «Клер Дэлис», а бренды «У Палыча», Mirel и «Господарь» рекомендовал к покупке.