Росконтроль определил лучший кисломолочный напиток «Снежок»

Росконтроль провел исследование, благодаря которому определил лучший «Снежок» в России. По примерно 70 параметрам протестировать удалось напитки брендов «Кубанский молочник», «Простоквашино», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Козельские разные полезности».

Массовая доля углеводов превышена у продукции «Кубанского молочника», «Из Вологды/Вологжанка», «Веселого молочника» и «Козельских разных полезностей». Реальное содержание белка не соответствует указанному на упаковки у напитков «Простоквашино» и «Веселый молочник». Однако, по словам экспертов, данные марки безопасны. Специалисты при анализе не нашли в составе напитков этих брендов бактерии группы кишечной палочки, стафилококков, сальмонелл и листерий. Дрожжи и плесень используются в допустимой мере.

Росконтроль не определил ни один образец из исследуемых в черный список. Однако замечания получили «Простоквашино», «Веселый молочник» и «Козельские разные полезности».

Специалисты посоветовали употреблять напитки брендов «Кубанский молочник», «Авида», «Из Вологды/Вологжанка» и «Домик в деревне».