    18 марта 2020, 14:42

    Росконтроль объяснил, как правильно хранить крупы и консервы

    Ольга Ломакина

    Испугавшись карантина из-за пандемии, россияне начали массово скупать продукты первой необходимости. Лидеры здесь гречка, пшено, рис и консервы. Специалисты экспертного совета Всероссийского союза потребителей объяснили, как правильно хранить эти товары. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

    Специалисты Росконтроля опровергли теорию о том, что, если в гречке или рисе не появились вредители, крупу можно употреблять в пищу.

    «На самом деле у всех этих круп есть строго определенный срок годности, который указывается производителями на упаковках», — пояснили они.

    По словам экспертов, влажность там, где будут храниться крупы, не должна превышать 13%.

    Также в Росконтроле обратили внимание, что пшено является одной из самых скоропортящихся круп. Оно хранится не больше девяти месяцев.

    А вот самыми долгохранящимися товарами стали консервы. Если соблюдать все правила, они могут храниться в течение пяти лет. При покупке консервов важно внимательно осмотреть банку. Если она вздулась, лучше ее не покупать. Такой продукт употреблять в пищу категорически запрещено.

    Макароны тоже являются долгохранящимся продуктом. Но важно, чтобы они хранились не в солнечном месте. Чай не портится три года, кофе — пять лет, сахар — восемь и соль — десять лет.