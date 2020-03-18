Росконтроль объяснил, как правильно хранить крупы и консервы

Специалисты Росконтроля опровергли теорию о том, что, если в гречке или рисе не появились вредители, крупу можно употреблять в пищу.

«На самом деле у всех этих круп есть строго определенный срок годности, который указывается производителями на упаковках», — пояснили они.

По словам экспертов, влажность там, где будут храниться крупы, не должна превышать 13%.

Также в Росконтроле обратили внимание, что пшено является одной из самых скоропортящихся круп. Оно хранится не больше девяти месяцев.

А вот самыми долгохранящимися товарами стали консервы. Если соблюдать все правила, они могут храниться в течение пяти лет. При покупке консервов важно внимательно осмотреть банку. Если она вздулась, лучше ее не покупать. Такой продукт употреблять в пищу категорически запрещено.

Макароны тоже являются долгохранящимся продуктом. Но важно, чтобы они хранились не в солнечном месте. Чай не портится три года, кофе — пять лет, сахар — восемь и соль — десять лет.