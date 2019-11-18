  • «Росконтроль» назвал самую вкусную докторскую колбасу

    18 ноября 2019, 09:01

    Александра Ломейко

    Эксперты проверили качество докторской колбасы на российских прилавках. Успешно прошли тесты только три образца. В остальных нашли нарушения.
    «Росконтроль» назвал самую вкусную докторскую колбасу

    Исследование провели специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации. Тестирование прошли бренды «БахрушинЪ», «Велком», «Заповедные продукты», «Малаховский», «Микоян», «Мираторг» и «Окраина».

    ГОСТ предписывает определенный состав докторской колбасы. В ней должна быть свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, их заменяющий. Кроме того, в нее добавляют коровье молоко, сахар, соль и пряности, в том числе кардамон или мускатный орех. Не возбраняется и наличие аскорбиновой кислоты, фиксатора окраски — нитрита натрия.

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    При проверке выяснилось, что некоторые продукты содержат ингредиенты, наличие которых не допускается. Так, колбаса «Заповедных продуктов» содержит мясо птицы, в ней нашли пшеничную муку, шкурку птицы и каррагинан.

    Образец бренда «БахрушинЪ» оказался с животным белком. В нем также обнаружили кукурузную муку и изолят соевого белка.

    У колбасы «Микоян» содержание жира не соответствует указанному в маркировке ГОСТ процентному соотношению. У продукции бренда «Малаховский» в докторской колбасе нашли ДНК птицы.

    К покупке специалисты рекомендовали докторскую колбасу «Велком», «Мираторг» и «Окраина».