«Росконтроль» назвал самую вкусную докторскую колбасу

Эксперты проверили качество докторской колбасы на российских прилавках. Успешно прошли тесты только три образца. В остальных нашли нарушения.

Исследование провели специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации. Тестирование прошли бренды «БахрушинЪ», «Велком», «Заповедные продукты», «Малаховский», «Микоян», «Мираторг» и «Окраина».

ГОСТ предписывает определенный состав докторской колбасы. В ней должна быть свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, их заменяющий. Кроме того, в нее добавляют коровье молоко, сахар, соль и пряности, в том числе кардамон или мускатный орех. Не возбраняется и наличие аскорбиновой кислоты, фиксатора окраски — нитрита натрия.

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При проверке выяснилось, что некоторые продукты содержат ингредиенты, наличие которых не допускается. Так, колбаса «Заповедных продуктов» содержит мясо птицы, в ней нашли пшеничную муку, шкурку птицы и каррагинан.

Образец бренда «БахрушинЪ» оказался с животным белком. В нем также обнаружили кукурузную муку и изолят соевого белка.

У колбасы «Микоян» содержание жира не соответствует указанному в маркировке ГОСТ процентному соотношению. У продукции бренда «Малаховский» в докторской колбасе нашли ДНК птицы.

К покупке специалисты рекомендовали докторскую колбасу «Велком», «Мираторг» и «Окраина».