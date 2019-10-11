Росконтроль назвал самую проблемную питьевую воду в России

СМИ: цены на бутилированную воду в России могут вырасти Подробнее

По словам специалиста, самой проблемной является питьевая вода первой и высшей категории. В черном списке находятся 15 образцов из 21. Около 50% лечебно-столовой воды оказалось с нарушениями.

«То есть у них не соответствуют физико-химический состав, минеральный состав и безопасность», — перечислил Борисов.

По данным информагентства, Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что 80% бутилированной воды на прилавках отечественных магазинов не соответствуют заявленному качеству.