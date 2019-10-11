Росконтроль назвал самую проблемную питьевую воду в России
Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов обсудил с ИА НСН результаты проверки бутилированной воды, которую продают в российских магазинах.
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По словам специалиста, самой проблемной является питьевая вода первой и высшей категории. В черном списке находятся 15 образцов из 21. Около 50% лечебно-столовой воды оказалось с нарушениями.
«То есть у них не соответствуют физико-химический состав, минеральный состав и безопасность», — перечислил Борисов.
По данным информагентства, Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что 80% бутилированной воды на прилавках отечественных магазинов не соответствуют заявленному качеству.