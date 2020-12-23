«Росконтроль» назвал марку лучшего молочного шоколада

Специалисты «Росконтроля» провели исследования молочного шоколада. Из шести взятых марок только одна не смогла пройти главный тест на безопасность и попала в черный список. В образце нашли кишечную палочку.

Для изучения эксперты взяли молочный шоколад таких торговых марок, как Milka, «Коммунарка», Alpen Gold, «Аленка», Globus, Schogetten и «Кондитерская фабрика «Спартак». Все образцы проверили по более, чем 100 параметрам безопасности и качества. Кроме того, в шоколаде выявляли наличие жира и крахмала.

«Один образец не прошел главный тест — на безопасность. Шоколад „Коммунарка“ не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям — в нем обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Учитывая, что шоколад — готовый к употреблению продукт, это особенно критично», — сообщил «Росконтроль».

Во всех остальных образцах специалисты не нашли нарушений безопасности. Кроме того, весь представленный шоколад оказался именно шоколадом. В итоге «Коммунарку» внесли в черный список, а «Аленку» и Globus отправили в перечень товаров с замечаниями. Остальные марки молочного шоколада эксперты рекомендовали к покупке. Наивысший балл по результатам исследования получил бренд Schogetten.