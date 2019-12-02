«Росконтроль» назвал лучшую муку России

На исследование в лабораторию отправили муку высшего сорта производства пяти торговых марок. Это «Аладушкин», Мелькомбинат № 3, Makfa, «С.Пудовъ», Billa, «Рязаночка». В итоге к муке всех производителей, кроме одного, возникли претензии и замечания, указано на сайте организации.

Как объяснили эксперты, сорт муки зависит от целого ряда факторов. Один из определяющих критериев — это зольность муки, она же — степень очистки от внешних слоев зерна. Кроме того, важна и белизна готового продукта. Мука высшего сорта содержит относительно небольшое количество минеральных веществ и красящих пигментов.

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«Слишком большой процент золы выявлен в образцах „Аладушкин“, „С.Пудовъ“, Billa. Недостаточно белой для муки высшего сорта оказалась продукция брендов „С.Пудовъ“, „Рязаночка“, Billa», — пояснили в «Росконтроле».

Два образца были названы «обойной мукой» из-за низкого содержания в ней клейковины. Эксперты пояснили, что в муке высшего сорта должно быть не менее 28% клейковины.

«В образцах „Рязаночка“ и Billa — всего 23% и 20%, что соответствует даже не второму сорту, а обойной муке», — добавили в организации.

По итогам исследований мука «Аладушкин», «Рязаночка», «С.Пудовъ» и Billa занесены в Список товаров с замечаниями. К покупке эксперты порекомендовали муку высшего сорта от Мелькомбината № 3. Впрочем, все проверенные показатели безопасности у исследованных образцов оказались в порядке и какому производителю отдать предпочтение — решать в итоге покупателю.