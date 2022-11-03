Росконтроль назвал лучшую марку растворимого кофе | 360°

Общество 03 ноября 2022, 19:08 Росконтроль назвал лучшую марку растворимого кофе

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Росконтроль определил лучшие марки растворимого кофе в российских магазинах. Об этом сообщил журнал Teleprogramma.pro.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как натуральность, безопасность и качество, а также общая оценка продукта.

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На первом месте оказалась марка Jardin с общим баллом 8,3. На втором месте — Jacobs Monarch, его оценка составила 7,9. Третье место поделили Tchibo Exclusive, Nescafe Classic и Today, которые набрали по 7,8 балла.

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