Росконтроль назвал лучший тростниковый сахар России

Эксперты центра изучили продукцию семи торговых марок: «Брауни», «Золотой тростник», «О`кей», «Мистраль», Milford, Maitre и Dan Sukker. По лабораторным исследованиям все участники безопасны. Тем не менее, два производителя недостоверно маркируют товар.

Торговые марки Maitre и Dan Sukker не указали на упаковках наличие сернистого ангидрида или диоксида серы в продукте.

Росконтроль порекомендовал тростниковый сахар марок «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей».

Эксперты выбрали для проверки тростниковый сахар, так как он менее вреден для здоровья, чем привычный белый. При производстве в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов: кальция, калия и железа.

Тростниковый сахар марки «О`кей» дешевле всех исследованных — 150 рублей за килограмм. Самый дорогой товар у Maitre — почти 600 рублей за килограмм.