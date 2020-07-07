«Росконтроль» назвал лучшие докторские сардельки

Докторские сардельки могут поспорить по популярности с одноименной колбасой. Их можно отварить или обжарить на гриле на пикнике. Специалисты выяснили, каким сарделькам стоит сделать предпочтение.

Исследование провели в экспертном совете Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Его результаты опубликованы на сайте организации.

Специалисты проверили продукты шести брендов, представленных на российских прилавках. Для тестов отобрали сардельки марок «Рублевский», «Дымов», «Мясной дом Бородина», Selgros, «Малаховский» и «Окраина».

Безопасными оказались все изделия. Но лучшими признали сардельки «Окраина»: они выиграли в том числе по вкусовым параметрам. В этом продукте нет консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты — и загустителей углеводной природы, хорошие органолептические свойства.

К покупке в «Росконтроле» рекомендовали и сардельки «Рублевский» и «Малаховский». Правда, эксперты остались не совсем довольны их органолептическим свойствам. А вот изделия «Мясной дом Бородина», «Дымов» и Selgros проверку на вкус провалили.

В сардельках от марки «Дымов» обнаружили соленый и вяжущий привкус, который таким продуктам просто несвойственен. У изделий Selgros присутствовал посторонний запах. Бренды включили в список товаров с замечаниями.