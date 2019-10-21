  • «Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

    21 октября 2019, 11:44

    Нина Петлинова

    «Росконтроль» определил самый худший черный чай в пакетиках. В лабораторном исследовании участвовали семь различных брендов: Greenfield Golden Ceylon, Riston Finest Ceylon tea, «Майский Высокогорный», Akbar Ceylon, «Принцесса Канди Ceylon tea», Globus и Hillway Exclusive.

    По мнению экспертов «Росконтроля», самым вкусным чаем стал Greenfield Golden Ceylon. Он получил 88 баллов за низкую массовую долю влаги, небольшое количество содержащейся золы, а также высокие показатели танина и кофеина по сравнению со средними значениями для пакетированного черного чая.

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    На второе место попал чай Hillway Exclusive, который набрал 79 баллов. В нем не выявлено никаких нарушений, но обнаружено недостаточное содержание кофеина по сравнению со средними показателями.

    На третьем месте эксперты разместили Riston Finest Ceylon tea. Его баллы снизили до 75 из-за низкого содержания танина при высокой стоимости за упаковку.

    Все проверенные образцы, кроме пакетированного черного чая Globus, соответствуют проверенным требованиям безопасности. Globus такую проверку не прошел — в нем выявили плесень, количество которой в два раза превышает допустимый уровень.

    По итогам экспертизы этот бренд добавили в черный список «Росконтроля».

    Кроме Globus, все чаи имеют достаточно выраженный аромат, терпкий вкус и интенсивный настой.

    «Росконтроль» отправил производителю чая Globus результаты исследования. Компания ответила, что в то же время проводила собственную проверку, в ходе которой не обнаружила никаких нарушений.

    «Надеемся, владелец торговой марки Globus обратит еще более пристальное внимание на качество чая, и при следующих экспертизах продукция пройдет проверку качества и соответствия требованиям безопасности», — заключил «Росконтроль».