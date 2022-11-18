Общество 18 ноября 2022, 21:47 Росконтроль нашел в пельменях некоторых марок хрящи и фосфаты

Читать 360tv в

Росконтроль проверил разные марки магазинных пельменей и нашел в составе некоторых небезопасные ингредиенты. Об этом сообщил журнал Teleprogramma.pro.

Реклама

Выяснилось, что бренды «Мамины» и «Сам Самыч» используют вместо свинины и говядины курицу, потому что это дешевле. В пельменях «Сибирская коллекция» эксперты нашли куриную кожу, что по их данным «не соответствует требованиям безопасности продукта». В продукции «Русский хит» обнаружились куриные хрящи и фосфаты, которые визуально увеличивают объем фарша.