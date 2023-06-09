Общество 09 июня 2023, 15:13 Росконгресс представил программу «Здорового общества» в рамках ПМЭФ

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Фонд «Росконгресс» опубликовал деловую программу пространства «Здоровое общество», которое будет работать на полях Петербургского международного экономического форума.

Проект «Здоровое общество» — это профильная платформа для сотрудничества представителей органов власти и экспертных сообществ для обмена опытом, обсуждения целей, трендов и перспектив развития системы здравоохранения и выработки практических предложений, направленных на построение здорового общества.

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В деловой программе ПМЭФ большое внимание уделяют вопросам развития здравоохранения, а также повышения качества и продолжительности жизни.

Обычно в дискуссиях участвуют ведущие эксперты в области здравоохранения, общественные деятели и представители НКО, отметил советник президента России Антон Кобяков.

«Широта представленных мнений и взглядов определяет высокую практическую значимость мероприятия», — сказал он.

Проект «Здоровое общество» организует ряд дискуссий по здравоохранению. Эксперты обсудят здоровье детей как приоритет нацполитики, важность цифровых технологий как фактор народосбережения, а также системные проекты в сфере. Их организуют при поддержке ФМБА, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России», Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета, АНО «Верное направление» и других организаций.

Также на полях Петербургского международного экономического форума презентуют проекты финалистов и победителей конкурса «Женщины за здоровое общество».