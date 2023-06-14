Общество 14 июня 2023, 16:04 Росконгресс подписал ряд соглашений о сотрудничестве с бизнес-сообществами Индии РИА «Новости»

Читать 360tv в

В первый день работы Петербургского международного экономического форума фонд «Росконгресс» подписал серию соглашений о сотрудничестве с индийскими торговыми и инвестиционными организациями. Речь идет о Форуме по развитию малого и среднего предпринимательства, Индийской палате международного бизнеса, Национальным агентством Индии по координации и привлечению инвестиций, а также о Совете по развитию торговли Индии.

Подписанные документы официально закрепили двусторонние договоренности в сфере развития эффективных коммуникаций между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами Российской Федерации и Индии. Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев отметил, что создание российско-индийского пространства доверия поможет странам достичь кооперации и интеграции в бизнес-проектах.

Реклама

«Развитие восточно-азиатского направления бизнес-интересов России требует профессиональной поддержки и продвижения российских производителей», — подчеркнул он.

Подписанные на полях ПМЭФ соглашения помогут укрепить отношения между Индией и Россией. Кроме того, они должны послужить их сближению, заверил исполнительный президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.

«Индийская палата международного бизнеса надеется расширить межгосударственные контакты и привлечь к сотрудничеству с Россией многие индийские компании», — добавил он.

В подписанных документах также подчеркнули важность сотрудничества между Росконгрессом и бизнес-сообществами на долгосрочной основе. Их цель — развивать и продвигать проекты на национальных рынках.