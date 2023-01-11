Общество 11 января 2023, 18:08 Росконгресс открыл сбор предложений по темам для ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Фонд Росконгресс вместе с Агентством стратегических инициатив открыли сбор предложений по темам для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2023. Организаторы голосования предложили гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы грядущего мероприятия.

Сбор тем продлится до 15 февраля. По итогам обсуждения авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023. Желающие принять участие в форуме могут направить предложения на постоянно действующую платформу ideas.roscongress.org. Это формат, который помогает развивать механизмы участия граждан в жизни страны через налаживание диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом.

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«Этот формат уже доказал актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас граждане примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2023, предложат свое видение решения важнейших задач в интересах общества и государства», — отметил ответственный секретарь Форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

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Темы определяют в рамках восьми направлений. Среди них — идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового миропорядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения участников, которые активно включились в работу.

Всего за сутки работы платформы желающие принять участие в ПМЭФ подали порядка 300 тем. Самыми популярными стали те, которые относятся к блоку социально-экономического развития. Сейчас они составляют четверть от всех предложений. По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, такой формат доказал свою эффективность еще в 2020 году. Тогда организаторы форумов «Сильные идеи для нового времени» обработали порядка 35 тысяч заявок.

«В этом году эксперимент расширяется — мы предлагаем участвовать в событии международного масштаба и предложить интересующие людей темы для обсуждения на ПМЭФ», — отметила она.

Крауд-платформу «Сильные идеи для нового времени» создали в 2020 году по инициативе Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. За три года к ней присоединилось более 300 тысяч участников.

Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 года. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики представили лично Президенту России Владимиру Путину.