Общество 11 января 2023, 14:30 Росконгресс назвал условия участия в ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Фонд Росконгресс запустил пригласительную кампанию для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Всю необходимую информацию о правилах подачи заявления и подробные условия участия опубликовали на официальном сайте форума.

В 2023 году ПМЭФ состоится в период с 14 по 17 июня. Его страной-гостем выступят Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, организаторы форума ожидают большую активность со стороны стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

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«Мы настроены и на тесное сотрудничество с российскими регионами и представителями бизнес-сообщества. Уверен, что предстоящий XXVI ПМЭФ займет особое место в деловом графике гостей», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков.

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В этом году организаторы предусмотрели единый пакет участия. В него включили доступ на все мероприятия деловой и культурной программ Форума (кроме пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), в зоны делового общения на площадке (с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению) и информационное обеспечение.

Процедура регистрации состоит из четырех шагов. Вначале нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете, потом — подать заявку, которую рассмотрит и подтвердит Оргкомитет. Этот период индивидуален для каждого участника и составит не менее десяти дней.