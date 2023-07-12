12 июля 2023, 13:56
«Росконгресс» назвал даты ПМЭФ-2024
Фонд «Росконгресс»: 27-й ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года
Следующий Петербургский международный экономический форум пройдет в начале июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».
«27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года», — указали в пресс-службе.
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Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал форум ведущей площадкой для обсуждения вопросов международного развития. Именно на этом мероприятии происходит обмен мнениями и налаживание кооперационных связей, обратил внимание Кобяков.
ПМЭФ-2023 четко показал, что многие страны готовы к взаимопониманию и сотрудничеству, несмотря на «турбулентности» мировой экономики, подытожил советник главы государства.
Ранее директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев объяснил важность прошедшего в 2023 году Петербургского международного экономического форума. Он указал на востребованность площадки для развития сотрудничества и обмена опытом среди представителей как российского, так и зарубежного бизнеса.
Экономика
ПМЭФ-2023
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