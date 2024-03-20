Общество 20 марта 2024, 12:30 «Росконгресс» и АЕБ подготовят исследования для бизнеса о ситуации на рынке Freepik

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Советник президента России Антон Кобяков обсудил с гендиректором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом развитие европейских компаний на отечественном рынке. Встреча состоялась в Москве.

Шиллинг назвал беспрецедентными вызовы, с которыми сталкивается европейский бизнес. Усложняется нормативно-правовая среда, нарушаются логистические цепочки, возникают проблемы с денежными переводами и непредвиденные репутационные риски.

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«На этом фоне мы высоко ценим ключевые деловые площадки „Росконгресса“, которые объединяют представителей органов государственной власти, отечественного и зарубежного бизнеса, где удается обсудить меры, принимаемые для поддержки экономики», — подчеркнул гендиректор АЕБ.

Он отметил, что важно также обратить внимание на региональные объединения, в частности ШОС и БРИКС, изучить их каналы коммуникации как внутри структур, так и с внешними игроками.

Стороны сошлись на том, что поскольку в России по-прежнему работает много европейских компаний, важно сохранить каналы коммуникации открытыми. Во время обсуждения необходимость своевременной информированности компаний о ситуации на рынке АЕБ предложила готовить вместе с «Росконгрессом» аналитические исследования в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве.

Антон Кобяков подчеркнул, что Россия открыта для диалога и сотрудничества.

«Мы видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Мы готовы к честной взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — констатировал он.

Крупной площадкой для обсуждения и решения вопросов бизнеса остается Петербургский международный экономический форум. В 2024 году он состоится с 5 по 8 июня. Организатор — фонд «Росконгресс».