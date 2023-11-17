Общество 17 ноября 2023, 23:02 Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с методами обхода ограничений Freepik

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Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить в реестр запрещенной информации сайты, содержащие данные о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Информацию об этом разместили на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

В документе сказано, что в правила добавили новое основание для внесения в список. Сейчас в реестре запрещенных данных находится информация о методах изготовления наркотических веществ, порнография и материалы с участием несовершеннолетних, информация о способах суицида, а также сведения с предложениями о продаже алкогольных напитков удаленным способом.

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Ранее в Минцифры России сообщили, что в стране не будут блокировать сразу все сервисы VPN. Под ограничения попадут только те, которые экспертная комиссия сочтет угрожающими безопасности. Такими посчитают сервисы, затрудняющие ограничение доступа к заблокированным законом данным в Интернете.